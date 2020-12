Neue Chance für historisches Wohnensemble in Eisenberg

Die historischen Genossenschaftswohnungen am Tonteich in Eisenberg sind an eine Investorengruppe in Jena verkauft worden.

Eisenberg Älteste Wohnungsbaugenossenschaft in Eisenberg verkauft ihren Bestand an Investoren in Jena

Eisenberg. Die Stunden der ältesten Wohnungsbaugenossenschaft in Eisenberg sind gezählt: Mit dem Jahreswechsel soll der Wohnungsbestand der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Eisenberg eG an Investoren in Jena übergehen.

Aus der Sicht des Genossenschaftsvorstandes ist der Verkauf des genossenschaftlichen Wohneigentums die Chance auf Erneuerung in der Zukunft. Gründe für diesen Schritt hat es mehrere gegeben. Vor allem altersbedingte, erläutert Vorstand Peter Doros im Gespräch mit dieser Zeitung. Er selbst sei knapp 80 Jahre alt, die anderen Mitglieder im Vorstand an die 60. Eine jüngere Nachfolge zu finden sei schwierig bei einem Altersdurchschnitt der Genossenschaftsmitglieder und Mieter, der zwischen 64 und 75 liege. Hinzukomme eine nur geringe Aufwandsentschädigung von nur 350 Euro im Monat. Für diese Summe sei die Vorstandsarbeit mit Hausverwaltung, Betriebskostenabrechnungen und juristischen Streitigkeiten mit Mietschuldner eigentlich nicht zu machen.

Zudem fehlt es der kleinen Genossenschaft an den Finanzen für große Investitionen in die historische Häuserzeile am Tonteich. „Die schönste Wohnlage in Eisenberg“, sagt Doros voller Stolz von den Wohnungen seiner Genossenschaft, die sich im Jahr 1927 gegründet hatte. Die ersten Bewohner waren 1930 in den damaligen Neubau eingezogen, der den Stempel der Bauhaus-Architektur trägt und dessen Fassade heute unter Denkmalschutz steht. Doch jetzt stehen von 51 Wohnungen plus Verwaltungseinheit und einem Laden – dem einstigen Konsum im Rundbau an der Stirnseite zur Klosterlausnitzer Straße – neun Wohnungen leer.

„Wir haben viele kleine Wohnungen mit nur 31 beziehungsweise 36 Quadratmeter Fläche, die sind nicht so sehr gefragt“, erläutert der Genossenschaftsvorstand. Ein Teil der kleinen Wohnungen sei mit Einbauküchen ausgestattet worden in der Hoffnung, sie besser vermieten zu können, etwa an Personal der Waldkliniken, das nur befristete Zeit in Eisenberg ist. Den fortschreitenden Leerstand konnte das nicht mildern.

Bereits im Jahr 2018 war in der Genossenschaft letztlich der Beschluss gefasst worden, das gemeinschaftliche Wohneigentum zu verkaufen. „Im Februar 2019 hatten wir den Verband Thüringer Wohnungswirtschaft informiert, dass wir unser Eigentum abgeben wollen und auf Unterstützung dabei gehofft“, berichtet Doros. Im November vorigen Jahres sei schließlich als Antwort die Empfehlung gegeben worden, sich an eine große Genossenschaft anzuschließen.

Immobilie werde weiterhin in Eisenberg verwaltet

„Wir hatten Kontakt aufgenommen zu einem Wohnungsunternehmen in Eisenberg, denn wir wollten eigentlich Partner in unserer Stadt. Leider hatte dieses Gespräch kein Ergebnis gebracht“, sagt Doros. An Immobilienmakler oder gar Spekulanten wollten die Wohnungsbaugenossen ihr Eigentum jedoch keinesfalls verschleudern. In den Chefs der TW Wohnbau in Jena – Ulf Weissenborn, Thomas Klug und dessen Sohn Tim Klug – seien schließlich vertrauenswürdige Partner gefunden worden. Der Kaufvertrag ist bereits besiegelt.

Die Immobilie werde jedoch weiterhin in Eisenberg verwaltet, erläutert Doros. Für die Bewohner werde sich also zunächst nichts ändern. Für die Mieter sei eine Mietpreisbindung von drei Jahren ausgehandelt worden, für diejenigen, die viel in ihre eigene Wohnung investiert hatten, sogar eine Mietbindung für fünf Jahre. Aktuell liegt die Kaltmiete bei 4,50 Euro je Quadratmeter in den Genossenschaftswohnungen.

Auch Investitionen im größeren Stil sind vereinbart worden. „Der Architekt war schon da“, berichtet Doros. An der hinteren Fassade sollen Balkons angebaut und so der Wohnstandard erhöht werden. Zudem gebe es Pläne für Umbauten, für die der Genossenschaft das Geld gefehlt hat. So sollen einige Wohnungen zusammengelegt werden zu etwa 80 Quadratmeter großen Wohneinheiten. „Diese Größe ist gefragt, vor allem bei jungen Familien. Einen Mietinteressenten haben wir bereits“, hofft Doros auf eine neue Zukunft für das historische Wohnensemble am Tonteich in Eisenberg. "Wir werden in den nächsten zwei Jahren circa 200.000 Euro investieren. Zudem sind in ein oder zwei Aufgängen Aufzüge für gehbehinderte Menschen vorgesehen um allen Bewohnern auch altersgerechten Zugang zu den Wohnungen weiterhin zu ermöglichen", sagt Geschäftsführer der TW Wohnbaugruppe Ulf Weißenborn.