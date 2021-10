Neue Corona-Fälle an einer Schule im Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg. Insgesamt 15 Corona-Fälle gemeldet

Am Dienstag, dem 5. Oktober, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises insgesamt 15 Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind weitere positive Fälle in einer betroffenen Schule; in einer Klasse sind hier sechs Schüler positiv getestet, in einer anderen zwei.

Sechs der neuen Fälle waren dem Gesundheitsamt bereits als Kontaktpersonen gemeldet worden. Zwei waren Reiserückkehrer aus Bulgarien. Bei den restlichen Fällen können die Infektionswege nicht nachvollzogen werden.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit Pandemiebeginn im März 2020 auf 5016. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 65.