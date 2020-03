Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Schkölen eG hat der Naturschutzbund ein Storchennest installiert. Den Korb haben Stephanie Krautz (in blau), Carolin Frötschner und Genossenschafts-Chef Tino Köbe mit Weidenreisig gefüllt - als Erstausstattung.

Neue Heimstatt für Storchenpaar in Schkölen

Tino Köbe kneift die Augen zusammen und zeigt auf den abseits gelegenen hohen Schornstein. „Da hat es der Storch immer wieder versucht.“ Doch der Netzbau ist gescheitert. „Wahrscheinlich ist das meiste unten im Schornstein gelandet“, sagt der Chef der Agrargenossenschaft Schkölen.

Inzwischen will man den Weißstörchen professionell helfen, die rund um Schkölen auf Wohnungssuche sind. Der Nabu hat von einem Korbmacher aus Brandenburg einen großen Korb herstellen lassen, der auf einem eigens aufgestellten Holzmasten die neue Storchen-Heimstatt werden soll. Insgesamt fünf Arbeiter haben dafür zunächst vor einem ehemaligen Stall ein Loch gebohrt und darin den Fuß des Masts versenkt, der mit einer Gummimatte vor Verwitterung geschützt ist. Etwa 3000 Euro kostet das Projekt. Die Europäische Union zahlt über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre) 80 Prozent für das Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL), den Rest trägt das Land Thüringen.

Blick von oben: Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Schkölen eG hat der Naturschutzbund ein Storchennest auf einem großen Holzmast installiert. Foto: Stephanie Krautz/Nabu

Schkölener Landwirt muss sich fünf Jahre verpflichten

Der Grund und Boden für das Nest gehört der Agrargenossenschaft. „Sie muss sich verpflichten, das Nest mindestens fünf Jahre lang instand zu halten“, sagt Stephanie Krautz vom Nabu Thüringen. Derartige Hilfen habe man bereits an verschiedenen Stellen in Thüringen installiert. „Wir sind kein Storchenland“, so die Naturschützerin. Aber seit den 1990er Jahren gebe es eine erkennbare Zunahme der Weißstorchen-Population. Die Statistik des Nabu gibt den Tiefpunkt für 1997 aus, damals waren es weniger als 20 Brutpaare. Inzwischen liegt die Zahl oberhalb von 70 im Freistaat, hinzu kommen – Stand 2019 – etwa 140 Jungtiere.

Die Agrargenossenschaft ist im vergangenen Sommer bereits unabhängig von Förderprogrammen tätig geworden: „In Rudelsdorf ist der Storch schon da“, sagt Tino Köbe. Dort habe man eine einfache Konstruktion aufgestellt, die zügig angenommen wurde. Mit dem Nabu hatte man auch bezüglich eines Bibers im Schkölener Ortsteil Hainchen Kontakt – so sei letztlich der Kontakt wegen des obdachlosen Storchs zustande gekommen, der rund um Schkölen immer wieder gesichtet worden sei.

Zum Abschluss die neue Heimstätte mit Kalk bekleckert

Schkölen bietet nach Krautz’ Angaben gute Bedingungen für die Tiere. Es gebe unterschiedliche Landschaftsformen, Auen, Felder, Wiesen – und nicht zuletzt die Teiche der Fischzucht auf dem Land der Agrargenossenschaft. Das mache die Gegend attraktiv für Störche, die ihr Futter üblicherweise in einer Umgebung von 3 bis 4 Kilometern rund um das Nest suchten. „Wir haben das Nabu-Angebot gern angenommen“, sagt Köbe und blickt auf den Kran, der den Holzmast zur Mittagsstunde langsam aufrichtet.

Den Korb haben Stephanie Krautz (in blau), Carolin Frötschner und Genossenschafts-Chef Tino Köbe mit Weidenreisig gefüllt - als Erstausstattung für die Weißstörche. Foto: Florian Girwert

Tatsächlich haben Genossenschaft und Naturschützer erst vor wenigen Wochen zueinander gefunden, auch weil es anderswo mit dem Nest nicht geklappt hat. Also konnte der neue Storchenwohnsitz in Schkölen installiert und kann das missglückte Schornstein-Projekt der Tiere ersetzen werden.

Zum Abschluss wurde die neue Heimstätte mit Kalk bekleckert. Quasi als Vogel-Kot-Ersatz. „Dann finden es die Störche so richtig attraktiv“, weiß die Naturschützerin und kichert. „Jetzt müssen die Störche nur noch einziehen“, sagt der Landwirt.