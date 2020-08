In der Staatlichen Grund- und Regelschule "Elstertal" in Crossen ist die Heizungsumstellung von Öl auf Gas in vollem Gange.

Es kann durchaus ratsam sein, mitten im heißen Sommer schon an den Winter zu denken. Wenn es wieder kälter wird, kommt es zum Beispiel darauf an, dass die Heizung im Haus zuverlässig ihren Dienst tut. Das gilt auch für Schulgebäude und so wird in Crossen derzeit eine neue Heizungsanlage installiert.