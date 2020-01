Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Hindernisse für Eisenberger Pferdesportler

Dank der finanziellen Hilfe des Hermsdorfer Unternehmens Siegert TFT konnte die Abteilung Pferdesport im TSV Eisenberg sechs sogenannte „Cavalettis“ anschaffen, also kleine Hindernisse. Die bisher verwendeten alten Holzbalken konnten so durch neue Kunststoffstangen ersetzt werden. Firmenchef Hartmut Wottawa war diese Woche am TSV-Gelände am Fliederweg zu Gast, auf dem die Pferdefreunde des TSV auch bei schlechtem Wetter regelmäßig trainieren. „Die Pferde müssen täglich versorgt werden, schon die kleinsten Reiter helfen dabei mit“, so Abteilungsleiterin Angela Wottawa.