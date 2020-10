Für das nächste Jahr sucht die Regionale Aktionsgruppe (RAG) im Saale-Holzland neue Ideen für den Ländlichen Raum. Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen und weitere Akteure können ab sofort mit ihren Vorhaben Fördermittel aus dem europäischen LEADER-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums beantragen.

Diese Projekte sollen dazu beitragen, die regionale Entwicklungsstrategie unter dem Titel „Die Vielfalt gemeinsam gestalten – damit das Land Zukunft hat“ umzusetzen. Vereinbart wurden im Jahr 2015 mit breiter Bürgerbeteiligung die vier Handlungsfelder „Lebensqualität auf dem Land – für jung bis alt“, „naturnaher Tourismus und Naherholung – regionale Produkte und Vermarktung“, „Regionale Wertschöpfung und nachhaltiges Wirtschaften“ sowie „Energie und Klimaschutz“. Etwa 100 Projekt wurden seitdem gefördert, beispielsweise die Milchtankstelle in Königshofen, die Edeldestillat-Brennerei im Obstgut Triebe und der Jugendfonds HolzlandCash.

Voraussetzung für LEADER-Zuschüsse zu neuen Projekte im Kreis ist, dass die Fördermittel vom Land Thüringen bereit gestellt werden. Die Anträge werden bis zum 15. Dezember in der RAG-Geschäftsstelle Saale-Holzland in Nickelsdorf 1 in 076134 Crossen entgegen genommen. Voraussichtlich im Januar 2021 sollen daraus die zu fördernden Vorhaben von der RAG ausgewählt werden.

LEADER-Antragsformular und Projektbogen sind auf www.rag-sh.de unter Aktuelles (Downloads) zu finden und möglichst vollständig einzureichen. Weitere Auskünfte erteilen Ina John und Anett Tittmann unter Telefon (036693) 2309-0 oder Email: info@rag-sh.de