Neue Infotafeln im Saale-Holzland für die Kinderrechte

Hermsdorf/Wolfersdorf. Projekte in Hermsdorf und Wolfersdorf

Die Kinderrechte-Karta, die das Bildungswerk Blitz anlässlich des Weltkindertages gestartet hat, wird in der nächsten Woche fortgesetzt mit Projekten in Hermsdorf und Wolfersdorf. Am Dienstag, 12. Oktober, wird um 10 Uhr auf dem Rasen hinter der Bushaltestelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hermsdorf eine Informationstafel für das „Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht“ enthüllt. Die Migrationsberatung für Erwachsene in Trägerschaft der Diako Ost GmbH hat die Patenschaft dafür übernommen.

Am Mittwoch, 13. Oktober, 17 Uhr, wird im Jugendhilfezentrum in Wolfersdorf die Tafel zum „Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt“ enthüllt. Die Patenschaft für diese Station der „Kinderrechte-Karta“ im Kreis hat der Verein Wendepunkt übernommen.