Neue Kämmerin für den Saale-Holzland-Kreis

Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises hat eine neue Kämmerin. Anja Gerullis ist seit Jahresanfang Leiterin des Amtes für Finanzen und Beteiligungsmanagement in der Kreisverwaltung.

Der bisherige Kämmerer Frank Pucklitsch ist seit Juli 2020 Leiter der Abteilung Zentrale Verwaltung. Er hatte die Kämmerei in den zurückliegenden Monaten in Personalunion noch mitgeleitet.

Aus mehreren Bewerbern auf die Stelle sei Anja Gerullis „als die am besten geeignete“ ausgewählt worden, hat das Landratsamt mitgeteilt.

Die neue Kreiskämmerin wurde 1970 in Jena geboren und ist inzwischen Mutter dreier Kinder. Zuhause ist sie mit ihrer Familie in Bad Klosterlausnitz. Zunächst hatte sie eine Fachschulausbildung zur Erzieherin absolviert und nach der Wende ein rechtswissenschaftliches Studium in Jena abgeschlossen.

„Nach verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Deutschen Telekom AG in Bonn war ich langjährig in der Wohlfahrtspflegetätig, zuletzt als Geschäftsbereichsleiterin beim DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda“, berichtet die neue Kreiskämmerin aus ihrem beruflichen Werdegang. Nach dem Studium zog es sie zunächst in die Ferne. „Ich wollte mich ausprobieren und die Chancen nutzen, die sich mir damals boten.“

Die Rückkehr in ihre thüringische Heimat habe sie rückblickend oft als eine der besten Entscheidungen ihres Lebens bezeichnet.

Mit ihrer neuen Aufgabe als Kämmerin des Kreises sieht Anja Gerullis die Chance, „die überaus positive Entwicklung des Saale-Holzland-Kreises aktiv zu begleiten und durch die Tätigkeit in der Verwaltung an weiteren Verbesserungen mitzuwirken.“

Vom ersten Tag im Amt an habe sie die Atmosphäre als sehr freundlich und aufgeschlossen wahrgenommen. „Ich habe versucht, in vielen Gesprächen die anstehenden Themen, aber vor allem auch die Mitarbeitenden kennen zu lernen. Die freundliche Unterstützung, die ich bislang erleben durfte und die mir angeboten wurde, macht mich sehr optimistisch“, sagt Gerullis.

Als Leiterin des Amtes für Finanzen und Beteiligungsmanagement ist sie die Herrin über die drei Sachgebiete Haushalt und Finanzen, Kreiskasse und Vollstreckung sowie Beteiligungsmanagement mit 19 Mitarbeitern. Als Stellvertreterin steht ihr Kerstin Schumacher mit ihrer langjährigen Erfahrung zu Seite.

Aktuell wichtigstes Thema für die neue Finanzchefin des Landkreises ist der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021, der voraussichtlich im März vom Kreistag beschlossen werden soll. Unterstützt wird sie dabei noch von ihrem Vorgänger. Hinzu kommt des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020. „Darüber hinaus geht es darum, die Ämter durch eine gute Zusammenarbeit bei der Finanzplanung bestmöglich zu unterstützen und das Entwicklungspotenzial des Saale-Holzland-Kreises durch Schaffung finanzieller Spielräume auszuschöpfen“, sagt Anja Gerullis zu den Aufgaben in ihrem neuen Amt.