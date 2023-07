Neue Kunstausstellung in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Die freischaffende Künstlerin Denies Dietrich präsentiert unter anderem ihr beliebtes Lilienbild

Denies Dietrich war selbstständige Unternehmerin. Man könnte meinen, dass dies das Gegenteil von einer Künstlerin sei. Dem ist aber nicht so, sagt Dietrich. Sie war schon immer künstlerisch begabt. Eine Kunsthochschule hat sie nie besucht, ihre Eltern hatte andere Pläne für sie. Dennoch hat sie die Kunst nie aufgegeben und ihre künstlerische Tätigkeit mit ihrem Beruf verbunden. Plakate, Werbung und Grafikdesign für ihr Unternehmen hat sie stets selbst gemacht.

Bunt und abstrakt

Ihre aktuelle Ausstellung im Heimatmuseum in Bad Klosterlausnitz zeigt farbenfrohe Acryl-Gemälde. Oft abstrakt, einige mit floralen Mustern und Pflanzen. „Die Gemälde sind sehr bunt, weil das Leben bunt ist. Das bin einfach ich“, sagt die Künstlerin. Dazwischen hängen verschiedenfarbige Gemälde mit engelhaften Gestalten. Jedem sei die Interpretation selbst überlassen.

Denies Dietrich nimmt zudem Auftragsarbeiten an, arbeitet aber auch weiter an eigenen Ideen. Ihr Spektrum ist breitgefächert. Neben den bunten Ausstellungsstücken zeigt sie in ihrem Katalog ein Portrait von John Lennon in schwarz weiß. Sie möchte sich nicht festlegen und kann sich für allerlei Kunst aus vielen Richtungen begeistern.

Aus Alt mach Neu

Neben der Malerei bastelt Denies Dietrich auch mit verschiedensten Materialien. Momentan probiert sie sich an Windlichtern aus, die sie aus Schraubgläsern herstellt und mit Sprays experimentiert. „Man muss nicht alles neu kaufen. Ich versuche mit dem zu arbeiten, was da ist“, sagt sie. Dennoch kosten auch Kunstmaterialien wie Modelliermasse, Formen und Farbtuben Geld. Meistens deckt der Verkaufspreis die Kosten. Aber Denies Dietrich geht es bei der Kunst um mehr. Ihre Ausstellung ist noch bis zum 13. Oktober im Heimatmuseum in Bad Klosterlausnitz zu sehen.