Im ehemaligen Werkstattgebäude des VEB Dichtungswerk (links) in Schkölen sollen auf zwei Etagen barrierefreie Wohnungen entstehen. In der Villa (rechts) des früheren Fabrikbesitzers Nachtigall sind bereits zwei Vier-Raum-Wohnungen entstanden, die im Oktober bezogen werden können.

Schkölen. Auf dem Gelände des früheren VEB Dichtungswerk in Schkölen entstehen 18 barrierefreie Wohnungen. Fertigstellung bis Oktober 2021.

Fabrikbrache Schkölen: Frische „Lebenslust“ in 18 neuen Wohnungen

2014 zogen die ersten Mieter in die Wohnanlage „Lebensherbst“ in Schkölen ein, nun schafft Investor Paulus Nettelnstroth auch auf dem benachbarten Gelände des früheren VEB Dichtungswerks Wohnraum. „Wir sind schon kräftig am Bauen“, sagt Nettelnstroth. Im Oktober dieses Jahres könnten die ersten zwei von insgesamt 18 Wohnungen bezogen werden.