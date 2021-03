Eisenberg. Landrat Andreas Heller (CDU) beglückwünscht Eva Bärthel zur Wahl als neue Seniorenbeauftragte des Saale-Holzland-Kreises.

Die 65-Jährige hatte bei der Wahl in Eisenberg 32 von 42 gültigen Stimmen im Kreistag erhalten. Sie will sich in Zukunft darum kümmern, dass die Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Seniorengruppen im Saale-Holzland wieder besser funktioniert. Bärthel ist seit Jahren für die CDU aktiv im Kreistag und Vorsitzende des Sozialausschusses.