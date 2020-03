Ronny Keutsch vom Bauhof der Stadt Eisenberg montiert in der Karl-Liebknecht-Straße eine neue Hundetoilette.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Toiletten für Eisenbergs Hunde

Ronny Keutsch vom Bauhof der Stadt Eisenberg montiert am Donnerstag in der Karl-Liebknecht-Straße im denkmalgeschützten historischen Stadtzentrum eine neue Hundetoilette. Eine zweite Hundetoilette ist nahe dem Parkscheinautomaten an der Kreuzung Marktplatz/Marktgasse installiert worden.

Die Stadtverwaltung in der Kreisstadt hofft, dass die Hundehalter das zusätzliche Angebot an Hundetoiletten auch nutzen und die immer wieder von vielen kritisierten Hundehaufen aus dem Stadtbild verschwinden.