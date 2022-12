Neue Toranlage am Landratsamt Eisenberg

Eisenberg. Mehr Schutz vor Vandalismus im Schlossgarten

Am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 ist der Torbau des Schlosshofes in Eisenberg fertiggestellt wurden. Das Tor war ein Wunsch der Stadt Eisenberg, um künftig Vandalismus im Schlossgarten besser verhindern zu können. Beschlossen hat der Kreistag darüber bereits im Rahmen der Haushaltssatzung im Jahr 2021.

An den Kosten beteiligen sich sowohl die Stadt, welche die Sanierung der Toranlagen im Schlossgarten übernimmt als auch das Landratsamt, das die Toranlage des Schlosses finanziert. Die Summe für die Investition beträgt insgesamt 75.000 Euro. Mit Beginn des 24. Oktober 2022 haben die Bauarbeiten für den Tiefbau begonnen und die Fundamente wurden geschaffen. Danach erfolgten Metallarbeiten und Säulenabdeckung bis hin zur Fertigstellung des Tores. Die Parkplätze für die Besucher und Mitarbeiter bleiben weiterhin erhalten und die Ladesäule für die Elektroautos wird versetzt, so dass in Zukunft beide Ladeplätze nutzbar sind.

Der Fristenbriefkasten am Eingangsbereich des Schlosshofes aus Richtung Burgstraße kann weiterhin genutzt werden und befindet sich direkt vor der Toranlage. Das neue Tor bleibt vorerst geöffnet.