Mitarbeiter des Zweckverbandes zur Wasserver- und Abwasserentsorgung tauschen am Mittwochvormittag die Unterwassermotorpumpe am Tiefbrunnen Ottendorf aus.

Ottendorf. Nach fast zehn Jahren Laufzeit ist am Mittwochvormittag die Unterwassermotorpumpe am Tiefbrunnen Ottendorf ausgewechselt worden. Sie befindet sich im Erdreich in 44 Metern Tiefe.

Neue Unterwassermotorpumpe für Tiefbrunnen in Ottendorf

Fast zehn Jahre lang war die Unterwassermotorpumpe im Tiefbrunnen Ottendorf im Einsatz. Vor etwa zwei Wochen hat die Pumpe nun altersbedingt den Geist aufgegeben. Gestern ist die defekte Technik von Marko Lorenz, Ray Weber, Azubi Thomas Schmidt und Ronny Hummel, alle sind Mitarbeiter des Zweckverbandes zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA „Thüringer Holzland“), ausgetauscht worden.

Der Tiefbrunnen in Ottendorf befindet sich in der Wasserschutzzone I. Jegliche anderweitige Nutzung und das Betreten für Unbefugte sind verboten. Foto: Ute Flamich

Mit Hilfe eines von den Jenaer Stadtwerken gemieteten Drehkranes mussten zunächst, um die defekte Pumpe aus dem 88 Meter tiefen Brunnen holen zu können, sieben Steigrohrstücke zutage gebracht werden. „Die Unterwasserrohrpumpe befindet sich mit 44 Metern auf der Hälfte des Brunnens“, sagte Kirsten Tronnier, der Leiter des Bereiches Trinkwasser im ZWA „Thüringer Holzland“. Die neue Pumpe stamme aus der Pumpen- und Motorenfabrik in Oschersleben und koste zwischen 2300 und 2400 Euro. Diese, ebenso wie die alte Pumpe, fördert circa zehn Kubikmeter Trinkwasser die Stunde und etwa 220 Kubikmeter Trinkwasser am Tag.

Versorgungsprobleme habe es keine gegeben, da der Tiefbrunnen in Ottendorf einer von elf Wassergewinnungsanlagen im Versorgungsgebiet rund um Hersdorf ist, sagte Kirsten Tronnier, Foto: Ute Flamich

Der Tiefbrunnen in Ottendorf ist im Jahr 1971 gebaut worden, 2010 wurde er saniert. „Der Tiefbrunnen ist eine von elf Wassergewinnungsanlagen, die wir im Versorgungsgebiet im ‚Großraum‘ Hermsdorf haben. Die elf Anlagen sind zuständig für die Versorgung von mehr als 20.000 Einwohnern. Einige von ihnen sind zum Beispiel in der Industrie oder der Landwirtschaft tätig, andere haben ein Kleingewerbe“, sagte Tronnier. Die Wassergewinnungsanlagen seien alle durch viele technische Einrichtungen untereinander verbunden und verschaltet. Sollte eine der elf Anlagen mal defekt sein, wie es nun in Ottendorf der Fall war, könne Wasser von anderer Stelle „rangepumpt“ werden, damit es keine Ausfälle gibt. „Wir können also, ohne ihn Hektik verfallen zu müssen, reparieren, da die Versorgung der Leute mit Trinkwasser gesichert ist.“

Der Tiefbrunnen in Ottendorf befindet sich in der Wasserschutzzone I. Diese schützt den Brunnen, also die eigentliche Fassungsanlage, im Nahbereich und hat üblicherweise einen Radius von zehn Metern. Jegliche anderweitige Nutzung und das Betreten für Unbefugte sind verboten. Zudem gibt es Wasserschutzzonen II (engeres Schutzgebiet) und Wasserschutzzonen III (weiteres Schutzgebiet).

Die Hauptgewinnungsanlagen für Trinkwasser des ZWA „Thüringer Holzland" befinden sich im Zeitzgrund.