Aktionskünstlerin Bea Müller lädt ab sofort an jedem Sonntag zu einer Lesung vom Balkon des Hauses in der Schulgasse 5 in Eisenberg ein. Zum Start gibt es Shakespeare: "Romeo und Julia".

Neuer Anlauf für Balkonlesung in Eisenberg

„Leider musste die kleine Premiere am vergangenen Sonntag ausfallen“, sagt Bea Müller. Am 10. Mai wollte die Aktionskünstlerin eigentlich zur ersten Balkon-Lesung nach Eisenberg einladen, doch das schlechte Wetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

„Aber diesen Sonntag könnte es klappen“, ist die Künstlerin optimistisch. Ab 17.30 Uhr will sie vom Balkon in der Schulgasse 5 aus Shakespeares „Romeo und Julia“ lesen. Einige Sitzgelegenheiten sind vorhanden, es gebe aber auch ausreichend Stehplätze für interessierte Zuhörer.

Fortan will Bea Müller jeden Sonntag etwas Literatur nach Eisenberg bringen. Während an den Sonntagen im Mai, und zusätzlich zu Himmelfahrt am 21. Mai, immer ab 17.30 Uhr das Shakespeare-Drama zu hören ist, will sie in den kommenden Monaten auch Gedichte von Rilke und Stengel oder aus dem Buch „Der kleine Prinz“ lesen. Ab Juni beginnen die Lesungen dann jeweils erst um 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, für den guten Zweck kann im Anschluss eine Spende gegeben werden.

Balkon-Lesung am Sonntag, 17. Mai, ab 17.30 Uhr, Schulgasse 5, Eisenberg. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus, weitere Informationen unter Telefon 036691/52471