Neuer Chefarzt an den Eisenberger Waldkliniken

Die Klinik für Innere Medizin an den Waldkliniken Eisenberg steht unter neuer Leitung: Miguel Sebastian Orellano ist seit 1. September neuer Chefarzt. Der 50-jährige tritt die Nachfolge von Akos Juhasz an, der die Waldkliniken Eisenberg zum 31. August verlassen hat und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

„Wir freuen uns sehr, mit Miguel Sebastian Orellano einen kompetenten Internisten als Chefarzt an unserem Haus begrüßen zu dürfen. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Gastroenterologen gewinnen können. Die Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Verdauungsstörungen und Erkrankungen der Bauchorgane gehört zu den Schwerpunkten unserer Klinik für Innere Medizin“, so der Ärztliche Direktor der Waldkliniken Eisenberg, Georg Matziolis.

Der gebürtige Argentinier lobt die heilsame Wirkung einer schönen Umgebung

sich auf „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Mir liegt besonders die wertschätzende und einfühlsame Behandlung unserer Patienten am Herzen. Die Waldkliniken Eisenberg, die mit ihrem schönen Neubau die heilsame Wirkung der Gastfreundschaft und einer wohltuenden Umgebung nutzen, bilden dafür die idealen Voraussetzungen“, so Orellano über seine neue Aufgabe.

Miguel Sebastian Orellano ist gebürtiger Argentinier. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Humanmedizinischen Studiums im Jahr 1996 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn arbeitete er zunächst als Arzt in der Herzchirurgie des Albertinenkrankenhauses in Hamburg.

1998 wechselte Orellano an das Herzzentrum Leipzig und im Jahr 2004 in das Evangelische Diakonissenkrankenhaus Leipzig in die Klinik für Innere Medizin. Dort war er bis 2012, zuletzt als Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Geriatrie tätig.

Von 2013 bis zu seinem Wechsel an die Waldkliniken Eisenberg verantwortete er als Chefarzt das „Geriatrische Zentrum Klinikum Burgenlandkreis, Saale-Unstrut Klinikum Naumburg und Georgius Agricola Klinikum Zeitz.“