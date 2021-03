Im Saale-Holzland-Kreis sind weitere Corona-Fälle, darunter in einer Kita, festgestellt worden.

Neuer Corona-Fall in Kita im Süden des Saale-Holzlandes

Eisenberg. Am Freitag, 12. März wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Ein positiver Fall sei in einer Kindertagesstätte im südlichen Kreisgebiet festgestellt worden. Darüber hat das Landratsamt am Samstag informiert. Corona-Blog: Inzidenz bei Kindern sprunghaft gestiegen - Thüringen stoppt Impftermin-Vergabe