Neuer Kurs für Senioren in der Hermsdorfer Volkshochschule

Hermsdorf. Die Volkshochschule möchte Senioren zu mehr Freude an Bewegung verhelfen

Fit im Alter. Das ist für viele Menschen wichtig. Deswegen bietet die Kreisvolkshochschule das Projekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“ - kurz BeBeQu an. Das von der gesetzlichen Krankenversicherung geförderte Kooperationsprojekt arbeitet mit dem Thüringer Volkshochschulverband, dem Landessportbund Thüringen und mit dem Landesvereinigung für Gesundheitsförderung zusammen. Tim Kraft, Projektkoordinator von BeBeQu, sagt, dass eine Intension für das Pilotprojekt war, die Schäden, welche die Pandemie nach sich zog, zu beheben und die Senioren wieder für Bewegung und Gemeinschaft zu begeistern.

Mehr als nur Sport

„Bei vielen Vereinen konnten wir nach Corona einen starken Rückgang erkennen. Einige wurden auch ganz aufgelöst, da niemand mehr da war. Das führt nun dazu, dass Senioren vereinsamen“, erklärt Tim Kraft. Dabei geht ist nicht immer nur um Sport allein. Gemeinsame leichte Bewegung ist auch Teil des Projekts. So spazieren die Senioren jeden Mittwoch gemeinsam. Start ist das Teilhabezentrum des ASB in Hermsdorf. Was möglich ist, wird von Gruppe zu Gruppe entschieden, damit niemand überfordert wird. Es sind auch sehr alte Menschen dabei oder solche, die bereits einen Pflegegrad haben. Es soll auch darum gehen sich untereinander zu vernetzen und Kontakte zu schließen. BeBeQu steht dabei auch im Austausch mit dem Projekt „Agathe“, welches sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hat Senioren insbesondere in sozialen Belangen Hilfestellung zu geben.

BeBeQu gibt es seit einem Jahr. Es dauert, bis so ein Angebot den Bürgern bekannt ist. Ausschlaggebend sei für die Verbreitung die Mundpropaganda. Gedruckte Flyer und Zettel helfen auch, aber Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind für die Menschen besonders wichtig. Am Dienstag kam eine Gruppe von acht bewegungsfreudigen Senioren zusammen, die gemeinsam mit Ergotherapeutin Carolin Amthor aus Jena gemeinsam Übungen machten. Carolin Amthor ist auch Seniorensportlehrerin und weiß, worauf es im Alter ankommt.

Mitmachen erwünscht

Die Kursbesucher wünschen sich vor allem Selbstständigkeit im Alter. So lange wie möglich Dinge alleine machen können, die Pflegebedürftigkeit so lange es geht hinaus schieben. Darauf liegt auch der Fokus von Seniorensport. Prävention und körperliche Fähigkeiten erhalten sind die wichtigsten Punkte bei den Übungen. Dabei geht es nicht um besonders große sportliche Leistungen, sondern darum in Bewegung zu bleiben. Die Verbesserung der eigenen Fitness und Geschicklichkeit im Alltag soll gestärkt werden. Die BeBeQu-Angebote sind für die Senioren kostenfrei und richten sich an an Menschen ab 60 Jahren.

Für Tim Kraft ist auch das Stimmungsbild wichtig. Was sind die Wünsche der Senioren? Wo kann man etwas verbessern? Bisher sind die Kurse beliebt. Man überlegt sogar einen zweiten BeBeQu-Kurs anzubieten. Carolin Amthor überlegt sich für jeden Kurs ein neues Thema. Einmal soll es um den Kopf und den Nacken gehen, dann um die Wirbelsäule und dann wiederum um das Becken. Dazu gibt es passende Übungen, die jeder in seinem Tempo und in seinem Maß mitmachen kann. „Jeder soll nur so viel machen, wie er kann. Alles ist freiwillig. Aber natürlich freue ich mich, wenn wir zusammen Neues probieren“, sagt Carolin Amthor.