Neuer Launi-Cup im Eisenberger Schortental

Eisenberg. Am 20. September, zum Weltkindertag, soll er wieder stattfinden: Der Launi-Cup der Eisenberger Freizeitfußballer.

2019 nach dem tragischen Verkehrsunfall von Sebastian Schöbel ihm zu Ehren ins Leben gerufen, wollen die Organisatoren wieder Freizeitfußball mit viel Spaß und Unterhaltung verknüpfen. Derzeit elf Mannschaften aus der Region werden bei dem Turnier, das ab 10 Uhr im Eisenberger Schortental beginnt, um die begehrten Pokale kämpfen. Auf die jüngsten Besucher warten eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Tombola.

„Anders als bei den vorherigen Cup’s haben wir diesmal bei der gastronomischen Versorgung auch an die diejenigen Besucher gedacht, die eher nicht auf fleischliche Kost stehen“, sagt Mitorganisator Erik Hoffmann vom Freizeitteam Eisenberg. So werde es neben Kesselgulasch, Rostern und Rostbräteln auch Nudeln mit Tomatensoße geben. Zudem würden die ersten 50 Liter Bier kostenfrei ausgeschenkt.

Wie auch bei den vorherigen Turnieren werden die Freizeitfußballer sämtliche beim Cup erzielten Einnahmen an Vereine spenden. Wurden 2019 die Westschule und das Kinderheim mit insgesamt 3.300 Euro bedacht, so kamen im vergangenen Jahr der Tiergarten und der Faschingsclub Eisenberg in den Genuss einer Förderung in Höhe von 2.500 Euro. Für dieses Jahr wurden der Tiergarten und das erst vor wenigen Monaten wiedereröffnete Tierheim in Eisenberg ausgewählt.