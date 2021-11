Neuer Tai-Chi-Anfängerkurs in Eisenberg

Monika Wohlgezogen bietet Tai Chi in Eisenberg an.

Eisenberg. Anmeldungen sind für wenige Plätze noch möglich.

Die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland (KVHS) startete am Montagabend in Eisenberg einen neuen Tai-Chi-Kurs für Anfänger. Wenige Plätze für die 1,5-stündigen Kurse sind noch frei und ein Einstieg auch jetzt noch möglich. Tai Chi ist ein chinesisches Bewegungssystem und hat seine Wurzeln in der Traditionellen Chinesischen Medizin, in der Meditation und in der Kampfkunst, heißt es in der Ankündigung der KVHS.

Charakteristisch seien einzelne Bewegungsabläufe, die zu einer Form zusammengeführt würden. Die Bewegungen seien langsam und fließend, gleichzeitig von innerer Spannkraft und Sanftheit gekennzeichnet. Dabei würden nicht nur Achtsamkeit, Gelassenheit und Konzentration geschult, sondern auch Muskeln und Gelenke trainiert, Blockaden aufgelöst sowie das Gleichgewicht geschult, informiert die KVHS weiter. Im Anfängerkurs können Interessierte anhand von ausgewählten Übungen die Grundprinzipien des Tai Chi montags um 18:15 Uhr kennenlernen.

Anmeldungen erfolgen direkt über die Kreisvolkshochschule telefonisch unter 036691/24786421, per E-Mail an Jacqueline.Hahn@shk.vhs-th.de oder auf der Website www.vhs-saale-holzland-kreis.de.