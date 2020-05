Am 27. September wählen die Bürger in Crossen, Walpernhain und Ottendorf einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Im Stadtrodaer Ortsteil Bollberg wird ein neuer Ortsteilbürgermeister gesucht.

Eisenberg. Am 27. September werden in Crossen, Walpernhain und Ottendorf neue ehrenamtliche Bürgermeister, in Bollberg ein neuer Ortsteilbürgermeister gewählt.

Neuer Termin für Bürgermeisterwahlen im Saale-Holzland

Für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Bürgermeisterwahlen in Crossen, Walpernhain und Ottendorf sowie für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Bollberg hat die Kommunalaufsicht im Landratsamt als neuen Termin den 27. September 2020 festgesetzt. Die Wahlen sollten ursprünglich am 26. April dieses Jahres stattfinden, in Ottendorf bereits am 22. März, mussten aber wegen der Verbote und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Wahlen müssen nun insgesamt neu durchgeführt werden – mit der gesamten Terminkette, zu der die Aufstellung von Kandidaten, die Sitzungen der Wahlausschüsse und vieles mehr gehört. Das hat das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales den Landkreisen und kreisfreien Städten in einem Schreiben mitgeteilt und führt dafür Gründe der Rechtssicherheit sowie die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl an.

Beigeordnete vertreten Gemeinde bis Amtsantritt des neuen Bürgermeisters

Inzwischen sind Sitzungen kommunaler Wahlausschüsse sowie Aufstellungsversammlungen nach dem Thüringer Kommunalrecht wieder möglich. Wahlausschüsse zur Entscheidung über die Zulassung eingereichter Wahlvorschläge können damit am 33. Tag vor der Wahl wieder tagen. Das gilt auch für die Durchführung von Aufstellungsversammlungen nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz. Die Möglichkeit, die Wahl komplett als Briefwahl durchzuführen, bietet das Kommunalwahlrecht übrigens nicht.

Bei allen nachzuholenden Wahlen enden die Amtszeiten der derzeit amtierenden Bürgermeister weit vor dem neuen Wahltermin am 27. September. Bis zum Amtsantritt des neuen Bürgermeisters werden die Gemeinden daher vom gewählten Beigeordneten vertreten.