Die Straße Am Alten Kammergut in Bürgel sollte schon 2019 saniert werden – und unter der Oberfläche sollte ein Anschluss an die zentrale Klärung gebaut und Trinkwasserleitungen erneuert werden. Das soll nun 2020 passieren.

Neuer Versuch Am Alten Kammergut in Thalbürgel

Die größte geplante Investition im Bereich des Abwasserzweckverbandes Gleistal (AZV) hätte eigentlich im vergangenen Jahr schon gebaut werden sollen. 300.000 Euro hatte der Zweckverband eingeplant, um zusammen mit dem Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) in der Straße Am Alten Kammergut im Bürgeler Ortsteil Gniebsdorf unter anderem den Anschluss an die zentrale Klärung herzustellen.

Hier will man eigentlich im Einklang mit der Stadt Bürgel agieren. Der AZV ist zuständig fürs Abwasser, der ZWE will die Trinkwasserleitungen erneuern – ohne zusätzliche Kosten für die Bürger – und die Stadt Bürgel soll anschließend Sorge tragen für die grundhafte Erneuerung der Straßenoberfläche. Arbeiten mit oder ohne die Stadt Bürgel? Inzwischen trägt sich der Zweckverband nach Angaben von Geschäftsführer Steffen Rothe mit dem Gedanken, die Arbeiten rund um Wasser und Abwasser unabhängig von der Stadt vorzunehmen. „Das entscheidet sich aber erst Mitte Februar“, sagte er. Dann sitzen Verbände und Stadt zusammen, um sich abzustimmen. Im vergangenen Jahr habe man das Projekt aufgeschoben, auch weil Unklarheit bei den Straßenausbaubeiträgen geherrscht habe, sagte Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU). Die sind inzwischen abgeschafft. Wie genau sie vom Land jedoch an die Kommunen und Gemeinden erstattet werden, sei noch immer nicht klar. „Wir wissen im Moment nicht, ob die Beiträge genau anhand der Kosten oder pauschal vergütet werden.“ Wichtig sei, dass die Bürger nicht mehr zusätzlich belastet würden, so Bürgermeister Waschnewski. Die Stadt wolle die Mittel für den Straßenbau allerdings wieder in den Haushalt für dieses Jahr einstellen und hoffe auf ausreichend Bedarfszuweisungen vom Land, um wenigstens die Planung für die Bauarbeiten einleiten zu können. Der Rest des Investitionsbudgets beim AZV werde überwiegend für kleinere Investitionen genutzt. „Hausanschlüsse, Instandhaltungen und andere kleinere Sachen“, so Rothe.