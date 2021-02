Die online-Fahrplanauskunft besagt, dass der Stadtbus in Eisenberg am Donnerstag aus betrieblichen Gründen nicht fährt. Grund sind die wetterbedingten Straßenverhältnisse.

Eisenberg. Der Versuch, die Stadtbus-Verbindungen in Eisenberg ab Donnerstagmittag wieder anbieten zu können, war vergeblich. Möglicherweise ab Freitagvormittag will die JES Verkehrsgesellschaft die Stadtbuslinie in der Kreisstadt wieder bedienen.