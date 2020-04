Am Start des Rundwanderwegs: vorn Thomas Peter, Gründungsmitglied des Förderkreises Brehm, hinten Jochen Süß, Leiter der Brehm-Gedenkstätte, und rechts Stefan Göschka vom Thüringer Tourismusverband.

Neuer Wanderweg ist Aufwertung für Renthendorf

Der Brehm-Rundwanderweg mit Start und Ziel am Parkplatz unterhalb der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf ist fertig. Er ist knapp zwei Kilometer lang. Er führt über den Sportplatz, hinauf zur Vogelbeobachtungsstation „Ahörner“ und weiter zum Rittergutsteich.

Der Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland mit Sitz in Bad Klosterlausnitz hat das Projekt initiiert und mit verschiedenen Partnern umgesetzt. Das Projekt ist integriert im Thüringer Wanderwegekonzept, das zunächst bis 2025 gilt, aber dann fortgeschrieben wird.

„Wir wollen mit dem Rundwanderweg den Ort Renthendorf und natürlich die Brehm-Gedenkstätte weiter touristisch aufwerten“, sagte Stefan Göschka vom Tourismusverband. Unterwegs wurden an neun Standorten 20 Schilder angebracht. Bei der Beschilderung half der Stadtforst Jena. Die Herstellung der Wegweiser und das Installieren kostete insgesamt 1800 Euro. „Der nicht zu unterschätzende zeitliche Aufwand der Partner, die das Projekt von Anfang an begleitet und auch inhaltlich unterstützt haben, ist in der Summe nicht enthalten“, sagte Göschka.

Der Brehm-Rundwanderweg ist ein weiterer Themen-Wanderweg im Saale-Holzland-Kreis. „Es gibt ja schon den Novalisweg, den Zeitzgrundweg, den Sommerfrische-Weg im Eisenberger Mühltal und den Jagdfieberweg zwischen Rieseneck und Leubengrund“, sagte der Mann des Verbandes.

Bedarf besteht für den Rundwanderweg. Das bestätigte Jochen Süß, Leiter der Brehm-Gedenkstätte. „Die Besucher und Gäste kommen von weit her, um uns zu besuchen. Sie wollen nicht nur die Gedenkstätte sehen. Sie wollen auch die Umgebung erkunden. Das können sie jetzt“, sagte Süß.

Er machte auch neugierig auf die vier großen Hinweistafeln, die in den Farben Schwarz und Weiß gehalten sind. „Auf den Tafeln sind Dokumente aus der Zeit um 1864 zu sehen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass man sich auf dem Rundwanderweg auf die Spuren der Naturforscher begibt. Da geht es um textliche Beschreibungen aus den Werken von Alfred Brehm“, sagte der Leiter der Gedenkstätte.

Thomas Peter, Gründungsmitglied des Förderkreises Brehm, kümmert sich um die Pflege des Weges. Der Brehm-Rundwanderweg ist ab sofort nutzbar.