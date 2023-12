Neues aus dem Saale-Holzland

Irische Musik zum Jahreswechsel

Saale-Holzland. Am letzten Tag des Jahres, dem 31. Dezember, wird um 15 Uhr zur Irischen Musik mit Besinnung in die Stadtkirche Eisenberg eingeladen. Dorothea Gruppe (Violine), Sabine Richard (Ukulele, Perkussion), Uta Neubert (Ukulele, Percussion), Sabine Nebe (Harfe), Michael Schmidt (Gitarre) und Annett Christoph (Sopranflöte) spielen besinnliche und temperamentvolle irische Tänze, bewegende Balladen und andere Lieder – umrahmt von einer Predigt zur Jahreslosung, der Fürbitte und dem Segen für das neue Jahr. Seit nunmehr 11 Jahren ist in Eisenberg die Irische Musik mit Besinnung zu einer guten Tradition an Silvester geworden. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. Um 17 Uhr findet auch in der Stadtkirche ein Abendmahlsgottesdienst statt.

Gegen den Feiertagsspeck

Die Wandergruppe Kontakte aus Hermsdorf will dem Feiertagsspeck zu Leibe rücken und lädt am Donnerstag, 4. Januar 2024, zur ersten Wanderung im neuen Jahr ein. Von Rauda geht es nach Eisenberg mit Barock-Audienz durch Herzogin Christina in der Schlosskirche und Mittagszeit im Schortental. Es soll ein leichter Wanderweg von ungefähr 8 Kilometern werden. Die Abfahrt ist um 8.30 Uhr Bahnhof/Busplatz Hermsdorf, die Rückkehr wird gegen 14.30 Uhr sein. Willkommen sind alle Wanderfreudigen, die mit der Wandergruppe Kontakte das neue Jahr erwandern möchten. Ein Wanderplan für das Jahr 2024 wird gereicht. Um eine Anmeldung unter Telefon 036426/20123 über Uschi Dawidowski bis 28. Dezember und ab 2. Januar wird gebeten.

Tierfilmer in Gernewitz

Für Tier- und Naturfreunde findet am Mittwoch, 17. Januar, um 19 Uhr eine Veranstaltung der Winterakademie in Gernewitz im Strohatelier statt. Dabei geht es um das Thema „Thüringens wilde Wälder“ mit den Referenten und Tierfilmern David Cebulla und Heide Moldenhauer. Der Eintritt ist frei.