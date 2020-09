Beim Scherenschnitt durch das symbolische rote Band zur Eröffnung des neuen Bettenhauses der Waldkliniken Eisenberg: Landrat Andreas Heller, Klinikgeschäftsführer David-Ruben Thies und Thüringens Ministerpräsident Bode Ramelow (vorn von links). Mit Hygieneabstand in zweiter Reihe: die Architekten Stefan Opitz von HDR Leipzig und Matteo Thun (von links)

Eisenberg. 77 Millionen Euro investiert in Neubau nach einem Entwurf des Mailänder Architekten Matteo Thun. Zum 31. Oktober soll das Haus in Betrieb gehen.

Neues Bettenhaus an den Waldkliniken Eisenberg eröffnet

„Schade, dass man noch nicht reindarf“, bedauerte ein Herr aus Weida am Absperrband vor dem neuen Bettenhaus der Waldkliniken Eisenberg. „Ich hätte mir das Haus gern angeschaut“, setzte er hinzu, wartend auf seine Frau, die in der Klinikambulanz behandelt wurde. Das neu errichtete Bettenhaus ist im 75. Jahr des Bestehens des Krankenhauses am Donnerstag offiziell eröffnet worden – zunächst mit Pressekonferenz und Rundgang für die Offiziellen und abendlichen Lichtshows für die Belegschaft.