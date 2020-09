Neues Bettenhaus an Waldkliniken Eisenberg eröffnet

Eisenberg. 77 Millionen Euro investiert in Neubau nach einem Entwurf des Mailänder Architekten Mattheo Thun. Zum 31. Oktober soll das Haus in Betrieb gehen.

Den symbolischen Schlüssel für das neue Bettenhaus der Waldkliniken Eisenberg haben der Mailänder Architekt Mattheo Thun und der Projektleiter des ausführenden Unternehmens HDR an den Bauherrn, Krankenhaus-Geschäftsführer David-Ruben Thies am Donnerstagmittag übergeben. Am Nachmittag will Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) den Neubau offiziell eröffnen.