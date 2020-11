Eines der prägendsten Häuser von Erdmannsdorf bekommt ein neues Dach. Es geht um das Haus, indem unter anderem die „Gute Stube“, die einzige Gaststätte im Ortsteil Erdmannsdorf beheimatet ist. Ebenfalls befindet sich in dem Haus ein von der Gemeinde aufwendig restaurierter Saal, der regelmäßig von Sportgruppen für Zumba-Kurse genutzt wird.

„Wir sind schon sehr viele Jahre dran an der Dachsanierung. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde war dies aber bisher nie möglich gewesen“, sagte Bürgermeister Jochen Süß. Er sprach von einem Zeitraum von 25 Jahren. „Solange wurde das Dach mehr oder weniger immer nur notdürftig geflickt“, sagte Süß.

42.000 Euro werden investiert

Jetzt hat die Doppelgemeinde Lippersdorf/Erdmannsdorf Gelder über die Bedarfszuweisung vom Land Thüringen bekommen. Knapp 42.000 Euro kostet die Maßnahme. „Wir sind sehr froh, dass das Dach jetzt erneuert werden kann. In den vergangenen Jahren standen immer wieder Reparaturen an. Das Dach ist über die Jahre undicht geworden. Es regnete an verschiedenen Stellen rein“, sagte Ronny Eberhardt, Mitarbeiter im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) „Hügelland-Täler“ mit Sitz in Tröbnitz.

Dass die Verantwortlichen aus der Gemeinde so schnell eine Dachdeckerfirma gefunden hatten, bezeichnete Eberhardt als einen Glücksfall. „Die Baufirmen sind überall vertraglich eingebunden in Projekte – trotz der Corona-Pandemie. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir für die Maßnahme an dem Haus in Erdmannsdorf fündig geworden sind“, sagte der Vertreter der VG. Die fachmännische Dachsanierung übernehmen die Kollegen der Firma Christian Krieg aus Rauda, bei Eisenberg gelegen.

Knapp fünf Wochen dauert die gesamte Maßnahme. Da sich das Gebäude in einer Kurve in der Rodaer Straße befindet, ist für die Zeit der Dachdeckung eine einseitige Ampelschaltung nötig.

Am Sonnabend steht in Erdmannsdorf ein Arbeitseinsatz an. Laut Süß steigen die Mitglieder des Gemeinderates „aufs“ Dach. „Das ist ein geplanter Einsatz. Wir beräumen den Dachboden. Da hat sich in den letzten 100 Jahren durch die verschiedenen Nutzer Vieles angesammelt“, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister.