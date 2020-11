Neues Gesicht und neue Ausstellung im Kunstverein Eisenberg

Ab Dienstag, 17. November, kann man sich mit der neuen Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins Eisenberg aus dem tristen Novembergrau träumen. „Meer und mehr“ hat Andrea Marzoch, selbst Mitglied im Kunstverein, ihre Schau genannt, in der sie die Ostsee in all ihren Facetten, in Acryl und auf Fotografien festgehalten hat.

„Meinen letzten Urlaub habe ich auf Rügen verbracht, im Nationalpark Jasmund“, erzählt sie. Dieses Fleckchen Erde sei einfach „wunder-, wunderschön, und das bei jedem Wetter.“ Wasser sei eine Leidenschaft von ihr, Stunden könnte sie damit verbringen, das Element zu fotografieren, dabei immer wieder etwas Neues zu probieren. „Am Ende hatte ich zwischen 4000 und 5000 Bilder“, erzählt sie lachend. Weil man es einfach immer dabei habe, fotografiere sie mittlerweile fast ausschließlich mit ihrem Handy. „Es ist ja gigantisch, was man damit für gute Bilder machen kann.“ Die Galerie des Kunstvereins, und damit auch die aktuelle Ausstellung, kann ab sofort wieder regelmäßig, immer dienstags und donnerstags, besucht werden. Denn seit dem 1. November konnte der Kunstverein Eisenberg mit Gina Dechant eine neue Mitarbeiterin für den Bundesfreiwilligendienst gewinnen. „Wir kennen uns persönlich schon lange“, so Andrea Marzoch. Schließlich sei man auf die offene Stelle in der Galerie zu sprechen gekommen. Denn mit Kunst und Kultur kennt sich Gina Dechant bestens aus, war sie doch über 20 Jahre lang als Kulturverantwortliche für den Saale-Holzland-Kreis tätig. In dieser Funktion hat sie über 100 Ausstellungen organisiert und die Lese-Reihe „Litera-Tour“ mit aus der Taufe gehoben. Neben der Kunst sind Keramik und Plätzchen im Angebot Nun wird Gina Dechant also zweimal die Woche die Galerie des Kunstvereins öffnen, die sich Besuchern auch etwas verändert präsentiert. „Wir haben alles neu geordnet und das Angebot etwas gestrafft“, sagt Andrea Marzoch. So sollen die Bilder der wechselnden Ausstellungen noch besser zur Geltung kommen als bisher. Am Konzept, neben der Galerie auch Schönes und Dekoratives zu verkaufen, halte man aber fest. Keramikerin Ulrike Rochlitzer aus Hermsdorf hat just diese Woche neue Ware in die Regale der Galerie gestellt. Ende des Monats werden auch wieder selbst gebackene Plätzchen und die Jahrestassen von Heike Bausch alias „Original Bauschi“ im Kunstverein erhältlich sein. Ebenfalls noch diesen Monat soll auch der überarbeitete Internetauftritt des Vereins erreichbar sein. So will man unter anderem den Künstlern, die Mitglied im Verein sind, ein Podium bieten. „Alle hatten die Möglichkeit, ihre Werke professionell fotografieren zu lassen“, sagt Andrea Marzoch. Auf der neuen Website werden Künstler samt Werk dann einzeln vorgestellt. Die beliebten Kurse des Kunstvereins, wie das Acryl-Pouring, können momentan aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht durchgeführt werden, denn die kleine Galerie kann derzeit maximal von drei Personen gleichzeitig besucht werden. „Aber wir sind glücklich, dass wir überhaupt noch öffnen können“, betont Andrea Marzoch. Die Galerie des Kunstvereins Eisenberg am Steinweg 18 und die Ausstellung „Meer und mehr“ von Andrea Marzoch ist dienstags und donnerstags, jeweils von 10 bis 17 Uhr, geöffnet