Der Gemeinderat von Hartmannsdorf hat am Mittwochabend einstimmig einen Beschluss gefasst, der für neue Lichtverhältnisse während der Nächte in der Straße Raudengrund sorgen soll. Die Sitzung leitete der Erste Beigeordnete Joachim Fritzsche.

Dieser hatte eingangs zunächst dem Ratsältesten Peter Reichert zum Dank für seine Arbeit in der zurückliegenden Zeit einen Präsentkorb überreicht. Reichert hatte das operative Geschäft in der Gemeinde übernommen, als sowohl Bürgermeister Armin Baumert als auch der Beigeordnete krankheitsbedingt ausgefallen waren.

Nach einer Prüfung der elektrischen Anlage der erneuerungsbedürftigen Straßenbeleuchtung im Raudengrund habe sich die Situation als recht kompliziert dargestellt. Daher habe es sich angeboten, die bereits geplante Übernahme dieses Teils der Straßenbeleuchtung durch die Thüringer Energienetze (Ten) zu beschleunigen, um so als Gemeinde nicht zuvor noch größere Reparaturkosten tragen zu müssen, lautete die Erklärung.

Vorerst sieben Leuchten

Die Ten habe die Angelegenheit geprüft und daraufhin ziemlich rasch einen entsprechenden Vertrag geschickt. Schnelles Handeln sei hier nötig gewesen, um der Gemeinde Kosten zu ersparen. Joachim Fritzsche fügte an, dass seitens der Anlieger die Zustimmung zur Übernahme vorliege und unterstrich zudem, dass es für eine mögliche Umsetzung noch in diesem Jahr darauf ankäme, den Vertrag noch in dieser Woche zu unterschreiben.

Konkret gehe es um sieben Leuchten, wobei sich auf einen Hinweis aus der Runde hin noch eine Diskussion um einen kleinen öffentlichen Weg am Raudengrund entwickelte, der eventuell ebenfalls zu beleuchten wäre. Diesen Aspekt zu prüfen, wurde in den Beschlusstext mit aufgenommen.