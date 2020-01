Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Löschfahrzeug für Eisenberg

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg haben am Mittwochabend am Rande des städtischen Neujahrsempfangs das neue Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr in der Kreisstadt vorgestellt.

Das Hilfeleistungslöschgruppefahrzeug HLF 20 ersetzt eines der Autos aus dem alten Bestand der Feuerwehr, das in 22 Jahren 4500 Einsätze bewältig hatte. Das neue HLF 20 hat die Stadt „mit größter Kraftanstrengung beschafft“, sagt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Investiert wurden 470.000 Euro, 130.000 Euro hat der Freistaat Thüringen als Förderung beigesteuert. Die passgenau Ausstattung des Autos hat eine eigens gegründete Beschaffungsgruppe der Wehr geplant.