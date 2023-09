Neues Projekt: Agathe soll Senioren im Saale-Holzland-Kreis helfen

Saale-Holzland-Kreis. Drei neue Beraterinnen möchten nicht, dass Senioren mit ihren Problemen alleine sind

Wer ist Agathe? Hinter dem Namen, der sowas wie „die Gute“ bedeutet, verbirgt sich ein Projekt, welches es schon länger in Thüringen gibt und jetzt auch im Saale-Holzland-Kreis durchstarten will. Das Agathe-Projekt richtet sich an ältere Menschen über 63 Jahre, die wenig oder keinen Anschluss mehr haben und mit den Problemen des Alltags alleine dar stehen. Insbesondere sollen die Fachkräfte, die bei dem Agathe-Projekt arbeiten, beratend und unterstützend zur Seite stehen. Gemeint ist damit zum Beispiel die Suche nach Seniorengruppen im Umkreis, Hilfe bei Problemen mit der Mobilität, Wohnen im Alter, Weiterleitung an bestimmte andere Beratungsstellen oder Verweisberatung zum Thema Pflege. Auch finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten sollen durch Agathe aufgezeigt werden. Agathe möchte aber auch bei der Freizeitgestaltung unterstützen oder Bildungsangebote für Senioren sichtbarer machen oder selbst organisieren.

Neue Berater für das Saale-Holzland

Für den Saale-Holzland-Kreis sind seit Kurzem Vivien Adam für die VG Dornburg-Camburg, VG Heideland-Elstertal-Schkölen, Eisenberg und Bürgel zuständig. Für die VG Hermsdorf, VG Hügelland-Täler, Stadtroda und Bad Klosterlausnitz setzt sich Sophie Jasmin Paul ein und für die VG Südliches Saaletal und Kahla ist Ulrike Wehrmeister zuständig. Koordiniert wird das Projekt von Nicole Schau. Zehn Beratungen konnten bisher durchgeführt werden und die Beraterinnen hoffen auf noch weiteres Interesse. Beraten wird in den Büros in Eisenberg und Hermsdorf oder nach Wunsch direkt bei den Senioren daheim. Das vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie herausgegebene Projekt Agathe ist im Saale-Holzland-Kreis neu und die Beraterinnen wollen zunächst weitere Ideen und Eindrücke aus der Region sammeln.

Dafür haben sie den Seniorennachmittag in Trockenborn-Wolfersdorf besucht. Sophie Jasmin Paul kommt aus der Pflege und ist erst seit Kurzem dabei. Sie erklärte den Gästen, was es mit Agathe auf sich hat. Einige Senioren kannten bereits das Projekt aus anderen Landkreisen. Für viele war die Idee aber auch neu. Fragen und Diskussionen kamen schnell auf. Den Anwesenden war die teils schwierige Lage einiger älterer Menschen sehr wohl bewusst. Die Beraterinnen erzählten von Erfahrungen von Kollegen, die bis zu einem halben Jahr gebraucht haben, bis das Projekt in den Gemeinden bekannt wurde. „Mundpropaganda ist das Wichtigste. Wenn die Menschen erstmal Bescheid wissen, werden die Hilfsangebote gut angenommen“, sagt Vivien Adam.

Rege Diskussion um Hilfsangebot

„Wird Agathe mit anderen Projekten und Ehrenamtlern zusammen arbeiten?“, fragt eine Frau. Die Beraterinnen bejahten, jedoch befände man sich zur Zeit noch in der Findungsphase und müsse sich erstmal orientieren. Die Gäste hatten ein klares Bild davon, was sie sich für ihre Altersgruppe wünschten. Bildungsangebote wie zum Beispiel eine Verkehrsteilnehmerschulung oder Vorträge zur Aufklärung von Betrugsmaschen, zu deren Opfer immer wieder ältere Menschen gehörten, seien gewünscht.

Die älteren Bürger wünschten sich vor allem, dass Hilfe und Unterstützung aus der eigenen Gemeinde kommt. Es sei oft so, dass es älteren Menschen schwer falle Fremde anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Einen lang bekannten Nachbarn zu fragen sei für viele ein einfacherer Weg. Zudem sei es für viele ältere Menschen schwierig zu vertrauen, insbesondere wenn es um sensible persönliche Daten geht. Inwieweit Agathe von außen helfen kann, wurde munter diskutiert. „Wir sollten das nutzen, was wir bereits in unseren Dörfern und Gemeinden haben“, hieß es. Das Problem sei, dass es bereits Angebote gäbe, sie aber niemand kennt. Man wünsche sich zum Beispiel eine Liste von allen Angeboten für Senioren.

Unter dem Strich war man sich einig, dass es in vielen Fällen Beratung bedarf. Insbesondere bei den komplexeren Alltagsproblemen wie zum Beispiel die Beantragung von finanzieller Unterstützung. Dennoch sollten bereits existente Strukturen in den Gemeinschaften mehr bekannt gemacht und besser genutzt werden, um mehr Senioren anzusprechen, denen Vereinsamung droht.