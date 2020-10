Neues Tempolimit auf Landesstraße in Eisenberg

Vor Sozialeinrichtungen in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg, einer Ortsdurchfahrt der Landesstraße 1073, gilt jetzt Tempo 30 km/h. Darauf weist neben der Verkehrsschild auch ein Smiley hin - ergänzt vom einem Schild "Achtung Kinder".

Die Forderungen nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Johanniter-Kindergarten in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg sind schon Jahre alt. Zunächst ohne Erfolg. Zur Überraschung der Autofahrer stehen jetzt Schilder für Tempo 30 in beiden Fahrtrichtungen an diesem Abschnitt der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 1073.