Eisenberger Volksbank verhalf 1000 Familien zum neuen Zuhause

Eisenberg. Immobilientochter der Eisenberger Volksbank feiert 25-jähriges Jubiläum.

Ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum feiert in diesen Tagen die vbi Immobilienservice in Thüringen GmbH, die als erste Tochterfirma der Volksbank Eisenberg im Jahr 1996 gegründet wurde.

Die damaligen Vorstandsmitglieder erkannten früh, dass die Zeiten, in denen Banken nur Immobilien finanzieren, vorbei und stattdessen Dienstleistungen rund um das Thema Wohneigentum gefragt sind. Und so wollte es der Zufall, dass sich die Wege von Christine Herbig, freiberufliche Immobilienmaklerin, und der Volksbank Eisenberg kreuzten. Während eines Beratungsgespräches in der Bank erfuhr die Maklerin von den Ambitionen, auf dem Immobilienmarkt Fuß fassen zu wollen.

Erster Verkauf war Einfamilienhaus in der Eisenberger Marktstraße

Christine Herbig fand es reizvoll mit einem Kreditinstitut im Rücken zu arbeiten und warf ihre Pläne über Bord, ein eigenes Büro zu eröffnen. Stattdessen wagte sie den Sprung ins kalte Wasser und übernahm die Geschäftsführung der neuen Volkbank-Immobilientochter. Nach drei Monaten folgte der erste Abschluss - ein Einfamilienhaus in der Marktstraße. Bereits das erste Geschäftsjahr wurde mit einem Überschuss abgeschlossen. Doch nach dem dritten Jahr stagnierten die Umsätze. Der Markt hatte sich schlagartig gewandelt; kaum jemand interessierte sich noch für Renditeobjekte. Kurz darauf expandierte die „vbi“ und eröffnete neue Gebietsvertretungen im Thüringer Raum. Einen weiteren Entwicklungsschub brachte das Internet. Mehr als 100 Kontakte pro Monat konnten plötzlich überraschend über das neue Medium akquiriert werden. Christine Herbig hat alle Höhen und Tiefen des Immobiliengeschäftes miterlebt und die „vbi“ 15 Jahre lang erfolgreich geführt. Nie vergessen wird sie dabei ein saniertes Mühlenanwesen in Weira, eines der schönsten Immobilien, die sie je im Auftrag hatte.

In der Bankenkrise kamen viele ausländische Kunden

Oder die spannende Zeit während der Währungskrise, als viele ausländische Interessenten und Käufer auf das Unternehmen zu kamen. Eine Herausforderung, da Dolmetscher zu Terminen hinzugezogen werden mussten. Im Jahr 2011 übergab sie schließlich den Staffelstab an den Nachwuchs.

Ab 2017 übernahm Toni Scheller (heute Vorstand der Bank) die Geschäftsführung der „vbi“ und zieht seither die Fäden im Hintergrund. Die Gesichter im Vordergrund sind Jörg Prüfer und Silvana Schlicht, die sich um alle Kundenanliegen kümmern. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Bank Seit Gründung des Tochterunternehmens haben fast 1.000 Immobilien die Besitzer gewechselt. „Wir haben sozusagen für fast 1.000 Familien ein schönes Zuhause geschaffen.“ freut sich Silvana Schlicht.