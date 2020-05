Saale-Holzland. Die neuen Sanktionen im Straßenverkehr sind in Kraft. So hagelte es Fahrverbote bei Kontrollen zu Wochenbeginn im Saale-Holzland-Kreis.

Neun Fahrverbote an einem Tag im Saale-Holzland ausgesprochen

Beamte der Landespolizeiinspektion Jena führten am Montag und Dienstag Geschwindigkeitskontrollen durch. Seit Inkrafttreten der neuen Sanktionen zur Straßenverkehrsordnung im April sind die Regelsätze einiger Verkehrsverstöße zum Teil deutlich angehoben worden. Missachtungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werden nun härter geahndet. Die Kontrollen zu Wochenbeginn werden daher für einige Fahrer mehr als bisher üblich ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Am Dienstag stand der Messwagen erst in Eisenberg auf der Geraer Straße, danach in Fauenprießnitz auf der Eisenberger Straße. An beiden Orten gilt 50 Stundenkilometer. In Eisenberg unweit des Tiergartens wurden 549 Fahrzeuge erfasst, 43 waren zu schnell. Sieben Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, davon drei ein Fahrverbot.

Auf Hinweise von Anwohnern reagierten die Beamten auch mit ihrer Messung in Frauenprießnitz. Dort wurden in sechs Stunden 251 Fahrzeuge kontrolliert. Der Schnellste fuhr mit 101 doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn und fünf weitere Fahrer erwartet ein Fahrverbot, vier weitere im Bußgeldverfahren eine höhere Geldbuße, 20 Fahrer blieben im Verwarngeld-Bereich.