Nicht nur Notkäufe in letzter Minute in Eisenberg

Um 12 Uhr mittags ist der Eisenberger Steinweg fast völlig entvölkert. Teil 1 des Weihnachtsgeschäfts ist an Heiligabend weitgehend zu Ende – der zweite Teil bildet Rückgabe oder Umtausch ungewollter Präsente. Oder das Nutzen von Gutscheinen. Längst aber sind die meisten Eisenberger an diesem regnerischen Dienstag zu Hause angekommen und sortieren sich für die Weihnachtsfeiertage. In den Geschäften sind die letzten Waren über die Theke gegangen. „Wir hatten um elf noch jemanden hier, der einen etwas ungewöhnlichen Titel gesucht hat“, berichtet Ina Löbl vom Bücher-Eck. Den Titel „Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren“ von Antonia Baum hatte sie nicht vorrätig. „Zum Bestellen war das leider zu spät“, sagt sie und muss lachen.

Die letzten verkauften Titel waren für ihren Geschmack eher etwas für Frauen. „Es wird Zeit“ von Ildikó von Kürthy, „Postscript“ von Cecelia Ahern, „Dieser weite Weg“ von Isabell Allende. „Mal wieder ein richtig gutes Buch“, so die Inhaberin des Geschäfts. Die letzte halbe Stunde sei das Geschäft allmählich abgeebbt. Mit den letzten Tagen sei man zufrieden. „Aber irgendwie hat das Weihnachtsgeschäft später eingesetzt als in den vergangenen Jahren.“

Eisenberger Weihnachtsengel hat ein Faible für Bücherwürmer

Das hat man in ähnlicher Form auch in der Parfümerie Grünler neben der Stadtbibliothek bemerkt. „Größere Bons, aber ein paar Kunden weniger“, resümiert Inhaber Birger Grünler. Zum Schluss hätten die Kunden vor allem fertige Geschenkpackungen mit Düften und weiteren Kosmetikartikeln erstanden. „Sowas bieten die Hersteller an, wir stellen aber auch eigene zusammen.“ Sein Eindruck ist, dass hier und da Kleinigkeiten vergessen wurden. „Vielleicht für überraschend angekündigte Gäste.“ Für den neuen Freund der Tochter oder einen zunächst nicht eingeplanten Onkel hätten manche noch schnell ein passendes Geschenk gesucht. „Aber an Heiligabend selbst war es sehr ruhig.“ Die meisten Verkäufe seien in den vergangenen Tagen vorher erledigt worden.

Nicht so im Geheimtip von Thaler: In der letzten halben Stunde vor Ladenschluss verkauften die Inhaber noch einen Gutschein, einen Herrnhuter Stern sowie ein fertig zusammengestelltes Geschenk, wie Inhaber Michael von Thaler unserer Zeitung verrät. Richtig voll war es am Montag vor Heiligabend: „Da sind uns die Leute förmlich über den Staubsauger gelaufen“, sagt Monika von Thaler. Quasi direkt nach Öffnung am Morgen sei der Laden voll gewesen. „Es hängt wohl auch ein bisschen vom Tag ab, auf den Heiligabend fällt“, berichtet sie.

Zum Schluss den 40 Jahre alten Whisky aus Schottland verkauft

Das sieht man in der Buchhandlung ähnlich. „Am Sonnabend oder auch am Montag vor Weihnachten war es richtig voll hier“, sagt Ina Löbl. Dabei ist sie auch einem Weihnachtsengel begegnet, der im Verborgenen bleiben will: „Eine ältere Dame hat uns Stadtgutscheine gegeben für Menschen, die nicht gut betucht sind und sich vielleicht keine eigenen Bücher leisten können.“ Weil die meisten Menschen sich allerdings nicht als arm zu erkennen geben wollen, hat Löbl beschlossen, die Gutscheine an die Bibliothek weiterzugeben.

Sogar länger als bis 12 Uhr musste Sonja Kötteritzsch aus ihrem Geschäft „Confiserie und Spirituosen“ ran. „Man hätte fast noch länger aufhaben können.“ Zum Schluss verkaufte sie einen 40 Jahre alten schottischen Whisky. „Da ist jemand schon länger herumgeschlichen.“ Nun habe wohl die Oma zu Weihnachten das Budget zur Verfügung gestellt – immerhin mehrere hundert Euro. Außerdem fällt in die letzte halbe Stunde auch ein Schokoladen-Fahrrad. „Das hat jemand gekauft, weil das echte Fahrrad nicht in die Wohnung passt, das es zu Weihnachten gibt.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Geschenke nicht nur verkauft wurden, sondern auch Freude machen.