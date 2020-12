Nicht nur Rauda lebt von der Hand in den Mund

Der Haushalt für Rauda ist noch nicht beschlossen. Grund ist die Erkrankung der Kämmerin, die die Zahlen eigentlich am Mittwochabend den Gemeinderäten vorstellen sollte. Der Beschluss soll noch vor Weihnachten nachgeholt werden. Aber am Zahlenwerk stehen perspektivisch noch Änderungen an, nachdem das Landratsamt seine voraussichtlichen Forderungen zur Kreisumlage und zur Schulumlage im nächsten Jahr an alle Kommunen und damit auch nach Rauda geschickt hat.

Nach den vorläufigen Eckdaten des Kreises soll Rauda im nächsten Jahr – bei gleichbleibendem Hebesatz – über 12.000 Euro mehr bezahlen als in diesem Jahr. Pro Monat also 1000 Euro mehr. „Woher das Geld kommen soll, ist unklar“, sagt Raudas Bürgermeister Hans-Jürgen Dietrich (CDU). Bis vorerst zum Jahr 2024 befindet sich die kleine Gemeinde in der Haushaltssicherung. Das Konzept für den strikten Sparplan soll gleichfalls vor Weihnachten noch für das neue Jahr fortgeschrieben werden.

Keine Corona-Hilfen für Rauda

Ja, einige Einnahmen an Gewerbesteuern habe Rauda mit seinen nur wenigen Handwerksbetrieben im Vorjahr gehabt, das für die Berechnung der Kreis- und der Schulumlage zugrunde gelegt wird. In diesem Jahr bei weitem nicht mehr soviel, da eines der Unternehmen investiert habe zu Lasten des steuerpflichtigen Gewinns, berichtet Dietrich. Corona-Hilfen habe Rauda keine bekommen, denn wo nicht viel zu erwarten war an Einnahmen, könne auch nicht viel wegbrechen. „Wir leben im Dorf von der Hand in den Mund“, sagt Dietrich. Um seine Finanznot zu mildern, erwägt Rauda, beim Land eine Bedarfszuweisung zu beantragen. Dazu bedarf es eines beschlossenen Haushaltes, der zeigt, dass es ohne Finanzhilfe vom Land nicht geht.

Investieren muss das kleine Rauda dennoch, damit das Leben im Dorf an der Landesstraße 3007 nicht völlig stillsteht. Das schon vor Monaten zerfahrene Geländer an der Brücke über dem Flüsschen Rauda muss ersetzt werden. In diesem Jahr wird das nichts mehr, weil das Geld fehlt. Die Versicherung des Unfallverursachers habe mit 915 Euro nur den Zeitwert bezahlt, sagt Dietrich. Um das Brückengeländer gemäß den aktuellen Sicherheitsvorschriften zu ersetzen, stehen Kosten von mehr als 6100 Euro ins Haus. „Soviel haben wir jetzt nicht“, stellt der Bürgermeister fest.

An Investitionen kommt Rauda nicht vorbei

Auch an Investitionen in Straßen kommt Rauda trotz klammer Kasse nicht vorbei. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung will – nachdem in diesem Jahr der zentrale Abwasserkanal bis Hartmannsdorf gebaut wurde – in den nächsten Jahren die innerörtlichen Entwässerungsschächte bis zu den einzelnen Grundstücken bauen. Zudem sollen Elektroleitungen unterirdisch verlegt werden. „Dabei sind wir für den Straßenbau zuständig“, sagt Dietrich. In der Grolle und in den Rehwiesen soll in den nächsten beiden Jahren die Straßendecke hergerichtet werden. „Einen grundhaften Ausbau müssten wir vorfinanzieren, das können wir nicht“, stellt er fest. Also soll es bei einer festen Deckschicht bleiben.

51.600 Euro plant Rauda für das nächste Jahr an Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt, ein Großteil für diese Investitionen. Einnahmen im Vermögenshaushalt hat die Gemeinde nur 8500 Euro geplant. „Wir werden einen Kredit aufnehmen müssen“, sagt der Bürgermeister. Ob der genehmigt wird, ist offen.

Mehr als die Hälfte der Kommunen im Saale-Holzland in der Haushaltssicherung

Das kleine Rauda steht symptomatisch für die Finanzsituation vieler Kommunen im Landkreis. Mit 49 von 91 Kommunen befindet sich mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden im Saale-Holzland in der Haushaltssicherung. 15 der haushaltssichernden Gemeinde haben einen Antrag auf Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung gestellt, wobei bei fünf Gemeinden das Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Kreistagsfraktion der Bürgerinitiative Holzland hat einen offenen Brief an den Landrat verfasst mit der Forderung, die Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage im nächsten Jahr abzusenken. So soll verhinderten werden, dass klamme Kommunen für die Umlagen an den Kreis nächstes Jahr noch tiefer in die Tasche greifen müssen, nur weil sie – wie das Beispiel Rauda – im Jahr 2018 mal einige Steuereinnahmen hatten, die es jetzt schon nicht mehr gibt. Nach derzeitigem Stand gebe es in diesem Jahr jedoch keine Gemeinde, die nicht in der Lage sei, die Kreis- und Schulumlage zu zahlen – so lautet die Einschätzung im Landratsamt.