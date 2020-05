Eisenberg. Im Saale-Holzland sind sieben Menschen an Corona erkrankt, aktuell sind 53 in Quarantäne.

Noch sieben aktive Corona-Fälle im Saale-Holzland

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen im Saale-Holzland-Kreis hat sich am 4. Mai nicht erhöht. Aktuell sind 7 Fälle noch aktiv, 52 sind beendet. Im Landkreis sind aktuell noch 53 Personen in Quarantäne; für 846 endete die Quarantänezeit bereits.

Schutzmasken an die Tafel in Eisenberg verteilt

Landrat Heller, der ehemalige Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Martin Fischer und Olaf Simmat von der Firma QInstruments haben Schutzmasken im Wert von rund 400 Euro an das Team der Tafel in Eisenberg übergeben. Weitere Maskenspenden sollen in diesen Tagen an Schulen, Kindergärten und weitere Tafeln verteilt werden.

Einrichtungen, die Bedarf haben, können sich per E-Mail an mafisch@web.de an die Spender wenden.