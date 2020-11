Eisenberg: Notarzt und Rettungswache unter einem Dach vereint

Der Notarzt-Standort in Eisenberg ist umgezogen und hat jetzt sein Domizil in der Rettungsstelle des DRK.

Eisenberg. Das DRK konzentriert die schnelle medizinische Hilfe am Standort in der Jenaer Straße.

30 Jahre lang ist das Notarzt-Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes in Eisenberg am Rudolf-Elle-Krankenhaus, nun Waldkliniken Eisenberg, stationiert gewesen. Jetzt ist es umgezogen und mit dem Rettungswagen und den drei Krankentransportwagen der DRK-Rettungswache an einem Standort in der Jenaer Straße in der Kreisstadt nahe dem Anschluss an die Autobahn 9 vereint.