Notfallbetreuung an Kitas und Schulen im Saale-Holzland

Schulen und Kindertagesstätten sind seit dieser Woche geschlossen. Doch für einige wenige Kinder gelten Ausnahmen: Nach aktuellem Stand gibt es an 16 Grundschulen im Kreis, zwei Regelschulen, zwei Gymnasien und am Grundschulteil der Gemeinschaftsschule seit Dienstag eine Notbetreuung für Schüler. An den meisten dieser Schulen sind nur einige wenige Schüler zu betreuen.

Zudem haben mehr als 30 Kindergärten im Kreis eine Notbetreuung eingerichtet. Bisher sind dafür 198 Kinder angemeldet.