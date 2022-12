Notizbücher, Blöcke und mehr für Eisenberger Grundschule

Eisenberg. Zukünftiger Förderverein Schlosspark Friedrichstanneck übergibt Sachspende an Schulförderverein der Grundschule „Martin Luther“

Eigentlich habe man die Übergabe der Sachspende in einem weihnachtlicheren Rahmen abhalten wollen, erklärt Christine Hampe vom Schulförderverein der Grundschule „Martin Luther“ in Eisenberg. Leider habe man den ursprünglich geplanten Adventsmarkt kurzfristig wegen eines zu hohen Krankenstandes an der Schule verschieben müssen, erläutert sie. Die Spendenübergabe finde dennoch statt.

Eine Kiste, gefüllt mit Blöcken, Notizbüchern, Aufklebern, Pflanzensamen für den Schulgarten und mehr, zusammengestellt vom Verlagshaus Westermann Gruppe, wird als Sachspende von den künftigen Mitgliedern des aktuell noch in Gründung befindlichen Vereins zur Erhaltung des Schlossparkes Friedrichstanneck an den Schulförderverein überreicht. Man habe die Satzung des künftigen Vereins überarbeiten müssen, nun warte man auf die Bestätigung der Korrektur, erläutert Anja Polten, die sich für die Erhaltung vom Schlosspark Friedrichstanneck stark macht. Bislang gebe es sieben Gründungsmitglieder und 20 weitere Personen, die ihr Interesse an einem Verein bekundet hätten. „Wir versuchen, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren und mit ins Boot zu holen“, so Polten.

An die Westermann Gruppe habe sich Tobias Franke, der sich ebenfalls für die Erhaltung des Parks engagiert, mit der Bitte um eine Lehrmittelspende für die Grundschule gewendet, erläutert Polten. Diesem Wunsch sei man nachgekommen. Einst habe Schloss Friedrichstanneck der Verlegerfamilie von Schroedel-Siemau gehört, der Schroedel-Verlag, ein deutscher Schulbuchverlag, sei 2003 schließlich von der Westermann Gruppe übernommen worden. Man habe versucht, nach Verbindungen zu schauen und auch die überregionale Bedeutung von Friedrichstanneck deutlich zu machen, so Polten. Perspektivisch würde sich der künftige Verein eine Zusammenarbeit mit der Schule und den Kindern wünschen. Wenn der Park für die Öffentlichkeit hergerichtet wird, könnten Kinder beispielsweise die Patenschaft für ein bestimmtes Areal übernehmen, auch Heimatsachkunde könne im Grünen abgehalten werden. Der Park wäre eine Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler in Laufnähe, sagt Polten.

Neuer Termin für Adventsmarkt gefunden

Am Donnerstag, 15. Dezember, 14 bis 16 Uhr, soll der vom Schulförderverein organisierte Adventsmarkt nun voraussichtlich nachgeholt werden, so Christine Hampe zur Spendenübergabe. Besucherinnen und Besucher könnten sich dann auf einen Weihnachtsmann und einen Engel freuen. Auch eine Vorlesestunde, eine Bastelstation, eine Vorführung mit Gesang und Tanz von Schülerinnen und Schülern und vieles mehr seien dann geplant, erläutert Christine Hampe.