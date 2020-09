Nur zwei Pflegefamilien als Obhut für Kindern in Not

Vernachlässigung, Zwist oder gar Gewalt in Familien, Alkoholmissbrauch oder Drogensucht der Eltern – Krisensituationen gibt es viele, die das Wohl von Kindern im Saale-Holzland-Kreis gefährden. Die Zahl der Kinder, die deshalb vom Amts wegen in Obhut genommen werden, steigt. Doch an sogenannten Bereitschaftspflegestellen, also Pflegefamilien, die sich kurzfristig um die zu schützenden Kinder kümmern, mangelt es.