Ochs und Esel bis heute Teil des Saale-Holzlands

In einer typischen Weihnachtskrippe dürfen in der Modelllandschaft neben den menschlichen Hauptfiguren mindestens drei Tierarten nicht fehlen: Ochse, Esel und Schaf. Dabei kommen zumindest Ochs und Esel in der biblischen Erzählung gar nicht vor. Auch wenn sich seit der Zeitenwende einiges verändert hat, prägen diese Nutztiere bis heute die Landschaft im Saale-Holzland-Kreis.

Fährt man etwa von Jena aus auf der Bundesstraße 7 in Richtung Eisenberg, gehören die Schafe und Rinder des Mühlwiesenhofs in Großlöbichau zu den ersten sichtbaren Lebewesen, auf die man hinter der Grenze zum Saale-Holzland-Kreis trifft. Seit der politischen Wende in den Jahren 89/90 produziert man im Familienbetrieb der Küchlers naturnah und traditionell Fleisch aus artgerechter

Haltung.

Man habe etwa bewusst auf Hochland-Rinder gesetzt, die das ganze Jahr draußen stehen können, erläutert Gudrun Küchler. Der Kundenstamm schätze die Qualitätsware vom Mühlwiesenhof. „Großen Zuspruch erhalten wir aus Jena", hält Gudrun Küchler fest. Aber auch ins Erzgebirge, nach München oder Leipzig würde die Ware verkauft. Es sei viel Arbeit, die Nachfrage ist hoch.

Mehr Schweine als Einwohner im SHK

Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises teilt auf Nachfrage die aktuellen Nutztierzahlen im Kreisgebiet mit:

Rinder: 21.603

Schweine: 85.929

Schafe: 10.103

Ziegen: 1165

Mehr als die Hälfte des Kreisgebietes unterliege laut Landratsamt der landwirtschaftlichen Nutzung, die von der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft geprägt ist. „Kennzeichnend für die Region ist eine ausgeprägte Tierhaltung. Im Süden herrscht bei einem hohen Grünlandanteil die Rinder- und Schafproduktion vor", heißt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung. Hervorzuheben sei zudem die umfangreiche Verarbeitung und Veredelung tierischer Produkte in der Region. Schweine, Geflügel oder Schafe würden in mehreren Unternehmen zu hochwertigen Spezialitäten verarbeitet.

Tiere mit symbolischer Bedeutung

Und wie war das in der Weihnachtsgeschichte? Laut einem Beitrag der Augsburger Allgemeinen kommen Ochs und Esel „in den biblischen Berichten über die Geburt von Jesus überhaupt nicht vor, sondern nur in der zeitgenössischen Parallelliteratur zur Bibel, den Apokryphen“. Der der Esel an der Krippe repräsentiere die Heiden, der Ochse die Juden. Die Schafe der Hirten hingegen werden in der Bibel erwähnt, stünden aber auch für die Jesus anvertrauten Gläubigen.