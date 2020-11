Eisenberg. Verlorener Schlüssel taucht im Mühltal an einer Infotafel wieder auf

Öffentlicher Dank einer Eisenbergerin an ehrliche Finder

Gute Nachrichten sind in dieser Zeit nicht unbedingt häufig. Daher ist es sinnvoll, auch kleinen Glücksmomenten einen Platz in der Zeitung zu gönnen. Vor allem, wenn es um Ehrlichkeit, Dankbarkeit und Gemeinsinn geht.

Doch von vorn: Eine Frau ist im Mühltal bei Eisenberg unterwegs und verliert dabei ihren Schlüsselbund samt Autoschlüssel. Ein Unglück, das wohl die meisten Menschen nachempfinden können, denen so etwas schon einmal passiert ist. Denn schließlich ist einiger Aufwand damit verbunden, verlorene Schlüssel zu ersetzen. Das kann durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen und auch nicht unerhebliche Kosten verursachen.

Daher war bei der Frau die Erleichterung um so größer, als sie die Schlüssel beim Nachsuchen später entlang des Mühltal-Weges an einer Informationstafel vom Thüringenforst hängend wiederfand. Jemand muss den Schlüssel gefunden und dort sichtbar hingehängt haben.

„Ich möchte mich auf diesem Weg riesig bei dem ehrlichen Finder meines Autoschlüssels gestern im Mühltal bedanken!“, schreibt die Frau voller Dankbarkeit am Montag in einem öffentlichen Beitrag in der Facebook-Gruppe „Wir für Eisenberg… Meinungen, Diskussionen“. Es sei für sie ein Zeichen, „dass es wirklich tolle Menschen auf der Welt gibt.“