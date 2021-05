Ohne Führerschein im Saale-Holzland-Kreis unterwegs - Jugendliche beschmiert Bushaltestelle

Saale-Holzland-Kreis. Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Am Dienstagmittag stand eine 80-jährige VW-Fahrerin auf der Ludwig-Jahn-Straße und wollte in die Carl-von-Ossietzky-Straße abbiegen. Sie übersah dabei die 83-jährige Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außerdem mussten die Beamten die 83-jährige Frau belehren, da sie ist nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Eine 17-Jährige beschmierte am Samstagabend eine Bushaltestelle und den umliegenden Gehweg in der Erich-Weinert-Straße mit gelber Farbe, berichtet die Polizei. Ein aufmerksamer Anwohner hatte die junge Frau gesehen und am Dienstagmorgen die Polizei darüber informiert.

Ein 33-Jähriger drehte am Dienstagnachmittag eine "Spritztour" mit seinem neuen VW. Beamte wurden in der August-Bebel-Straße auf den Fahrer aufmerksam, da er bekanntermaßen keinen Führerschein besitzt, berichtet die Polizei. Der junge Mann zeterte nicht lange, er stellte seinen Flitzer auf dem Parkplatz vor dem NKD-Geschäft ab und wurde einer Kontrolle unterzogen. Neben dem fehlenden Führerschein stand der Mann auch unter Drogeneinfluss.

Einen Umweg über eine Wirtschaftsstraße fuhr am Dienstagnachmittag eine 44-jährige Frau mit Ihrem Opel. Sie fuhr von Seifartsdorf nach Tautenhain, als Beamte sie stoppten und einer Kontrolle unterzogen, berichtet die Polizei. Nun wurde auch klar, warum die Frau den Umweg über diese Straße wählte, denn Sie stand unter dem Einfluss von Drogen.

