Oldtimer-Rallye führt auch durch Stadtroda

Stadtroda/Gera. Ab 10.05 Uhr Ankunft in Bollberg geplant

Die Oldtimer Veranstaltung „Konsum-Rallye Revival“ der Interessengemeinschaft „Historische Mobile Gera“ am 19. September führt in diesem Jahr zum Großteil durch den Saale-Holzland-Kreis und dabei vor allem durch Stadtroda und einige der Ortsteile der Stadt.

Starten werden die Teilnehmer auf ihre insgesamt etwa 160 Kilometer lange Strecke ab 9.30 Uhr in Minutenabständen am Bauhaus-Parkplatz in Gera. Aus Richtung St. Gangloff kommend werden die etwa 70 Oldtimer ab zirka 10.05 Uhr durch das Gewerbegebiet Bollberg fahren. In Bollberg ist eine Durchgangskontrolle geplant, so dass die Fahrzeugführer kurz anhalten müssen, um sich einen Wertungsstempel geben zu lassen. Ist das geschafft, geht es weiter nach Quirla, vorbei am Schützenhaus Stadtroda nach Gernewitz und Schlöben.

19. September, zirka 10.05 Uhr: Oldtimer fahren durch Gewerbegebiet Bollberg, danach nach Quirla, Stadtroda, Gernewitz und Schlöben