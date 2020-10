Oldtimer-Treffen lockt viele Besucher nach Quirla

Beim gut besuchten Oldtimer-Treffen am Truck Stop Quirla war es am Samstag noch nicht einmal Mittag, da sagte ein zufriedener Besucher beim Schlendern entlang der aufgereihten Fahrzeug-Schmuckstücke zu seiner Begleitung: „Es wird langsam eng“. Er meinte damit die vielen Wagen, Motorräder und historischen Fahrzeuge, die ununterbrochen auf das Gelände strömten und die Veranstaltungswiese schon zu diesem Zeitpunkt fast vollständig gefüllt hatten.

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne

Oldtimer-Treffen in Quirla 2020 Eindrücke vom Oldtimer-Treffen des Truck Stops Quirla am 3. Oktober 2020. Foto: Martin Schöne



Die Bandbreite der ausgestellten Oldtimer war ausgesprochen vielfältig: vom Mercedes Cabrio bis zum Multicar, von der beinahe brachial anmutenden Planierraupe bis zum liebevoll hergerichteten Zweitakt-Moped, vom historischen Fleischer-Bus aus Geraer Produktion bis zum BMW „Dixi“ 3/15, Baujahr 1929.

Bereits gegen Mittag war die Wiese ziemlich voll. Foto: Martin Schöne

Mit Vehikeln aus Ost und West feierten Auto- und Technikfans in Quirla den Tag der Deutschen Einheit somit auf ihre ganz eigene Weise – mit Benzinduft und Bratwurstaromen in der Luft. Besonders deutlich wurde das zum Beispiel, wenn nebeneinander VW Bulli Typ 2 und Barkas B 1000 vermittelten, wie man sich auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs einen Minibus vorstellte.

Rund 400 Fahrzeuge ausgestellt

„Das Treffen verlief sehr gut. Es waren viele Besucher da, und sie waren alle sehr zufrieden, die Corona-Regeln wurden eingehalten“, sagte am Sonntag Truck-Stopp-Betreiber Eberhard Schneider in einem ersten Resümee. Viele hätten sich im Anschluss direkt bei ihm bedankt, dass er unter den gegebenen Bedingungen das Wagnis eingegangen sei, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Man hat schon gemerkt, dass es die Leute nach draußen zieht. Sie wollen, dass wieder etwas los ist“, so Schneider.

Dieser Kettentraktor lud zum Mitfahren ein. Foto: Martin Schöne

Er habe mehr Zulauf verzeichnet als in früheren Jahren: „An die 400 teilnehmende Fahrzeuge“. Aus ganz Thüringen und aus Sachsen und Brandeburg seien Teilnehmer dagewesen, um ihre zum Teil penibel instandgehaltenen Zeitzeugen der Automobilgeschichte vorzuführen. Die weiteste Anreise habe gar ein Teilnehmer aus Frankreich gehabt.

Elf Tonnen Stahl

Auch technische Vorführungen gehörten zum Programm des etablierten Quirlaer Oldtimer-Treffens. Die bereits erwähnte Planierraupe – eigentlich ein T-100 Kettentraktor aus sowjetischer Produktion – war nicht nur zum Anschauen da. Große und kleine Besucher konnten in den grünbraunen Koloss einsteigen und hautnah erleben, wie es sich anfühlt, mit elf Tonnen Stahl über die Wiese zu poltern.

Ringsum herrschte unter den Besuchern gute Laune, während mancher etwa die Straßenkreuzer US-amerikanischer Herkunft begutachtete und andere gemeinsam über historische Motorräder mit Beiwagen fachsimpelten. Zufrieden fasst Eberhard Schneider es am Folgetag so zusammen: „Die Szene lebt.“