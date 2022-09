Konzert in der Klosterkirche Orgelmusik in der Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Organist Benjamin Stielau spielt im Rahmen der Konzertreihe „Sommerliche Abendmusik“

„Europäische Orgelmusik vom Barock bis zur Gegenwart“ heißt das Orgelkonzert, das am Mittwoch, dem 7. September, in der Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz stattfindet. Organist Benjamin Stielau aus Gera wurde vom örtlichen „Verein zur Förderung der Kirchenmusik“ eingeladen, im Rahmen der Konzertreihe „Sommerliche Abendmusik“ um 18.30 Uhr in der Klosterkirche die Königin der Instrumente zu spielen. Der Eintritt ist frei.