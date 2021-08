Ortsdurchfahrt Königshofen wird gesperrt

Königshofen. Bauarbeiten in Königshofen ab 16. August geplant

Die – noch durchgekreuzten – Sperrschilder stehen bereits am Rand der Landesstraße 1073 in Eisenberg: Ab 16. August, also ab kommendem Montag wird die Ortsdurchfahrt in Königshofen voll gesperrt.

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hatte bereits zu Beginn der Sommerferien angekündigt, dass nach den Bauarbeiten auf der Bundesstraße 7 zwischen Hainspitz und Trotz, die laut Plan am Freitag dieser Woche enden sollen, die Sanierung der Straßendecke auf der Landesstraße 1073 zwischen Königshofen und der Thüringer Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt fortgesetzt wird.

Bauarbeiten unter Vollsperrung

Für die angekündigte Baumaßnahme auf der Landesstraße 1073 ist ebenfalls eine Vollsperrung vorgesehen. Geplant sind die Bauarbeiten für etwa drei Wochen bis zum Ende der Sommerferien im Freistaat Thüringen.