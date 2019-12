Ortsteilratswahlen in Bürgel werden wiederholt

Die Wahl der Ortsteilräte in den Ortsteilen der Stadt Bürgel müssen wiederholt werden. Mit dieser Entscheidung gibt die Kommunalaufsicht einer Wahlbeschwerde aus Bürgel Recht. Der Ortsteilbürgermeister von Taupadel Christian Nitsch und die Stadtratsfraktion Unabhängige Liste Bürgel (ULB) hatten am 8. Oktober bei der Rechtsaufsicht im Saale-Holzland-Kreis beantragt, dass die Wahlen zu den Ortsteilräten auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Die Antragsteller erklärten: „Die Wahlen zu den Ortsteilräten in der Stadt Bürgel erfolgten nicht form- und fristgerecht.“ Sie beanstandeten insbesondere, dass kein einziger wahlberechtigter Bürger eine Wahlbenachrichtigung von der Stadt Bürgel erhalten“ hat. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung aller Ortsteile habe somit bei „nur mageren 20 Prozent“ gelegen.

In einem amtlichen Schreiben an Christian Nitsch räumt nun Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) nach „Rücksprache mit der Kommunalaufsicht“ und abschließender Prüfung ein, dass die Regel für Wahlbenachrichtigungen in der Hauptsatzung von Bürgel impliziere, dass jeder Wahlberechtigte „eine persönlich adressierte Benachrichtigung erhält. Dies wurde bei den vergangenen Ortsteilratswahlen seitens der Verwaltungen nicht ausreichende beachtet.“ Die Ortsteilratswahlergebnisse werden für ungültig erklärt und die Ortsteilratswahlen zeitnah wiederholt.